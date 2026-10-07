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Pergusa, nel calendario 2027 torna il Campionato Italiano Prototipi
L’Autodromo di Pergusa ha annunciato un nuovo appuntamento per il calendario sportivo 2027. Nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2027 il circuito ennese ospiterà una gara riservata alle vetture prototipo, valida per il Campionato Italiano di categoria.
Accanto all’evento principale sono previste anche due gare valide rispettivamente per la Legend Italian Cup e per la Predator Series.
Il Campionato Italiano Prototipi torna così a Pergusa, circuito che nel corso degli anni ha già ospitato diverse prove della categoria.