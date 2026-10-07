Pergusa, nel calendario 2027 torna il Campionato Italiano Prototipi

Campionato Italiano Prototipi
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L’Autodromo di Pergusa ha annunciato un nuovo appuntamento per il calendario sportivo 2027. Nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2027 il circuito ennese ospiterà una gara riservata alle vetture prototipo, valida per il Campionato Italiano di categoria.

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Accanto all’evento principale sono previste anche due gare valide rispettivamente per la Legend Italian Cup e per la Predator Series.

Il Campionato Italiano Prototipi torna così a Pergusa, circuito che nel corso degli anni ha già ospitato diverse prove della categoria.

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