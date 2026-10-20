Pergusa, Memorial Barbarino-La Delfa all’Autodromo nel ricordo dei due direttori di gara

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Si è svolto domenica, presso l’Autodromo di Pergusa, il Memorial Barbarino – La Delfa, manifestazione organizzata dal Panathlon Club Enna, riservata ai soci e dedicata al ricordo di Angelo Barbarino e Francesco La Delfa, direttori di Gara Internazionali dell’Autodromo e figure legate alla storia del sodalizio ennese.

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L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, rappresentato dal Presidente, dott. Gaetano Rabbito, presente alla manifestazione. Hanno preso parte all’evento anche la signora Amalia Sprone La Delfa e Luigi Barbarino, la cui presenza ha conferito alla giornata un particolare significato nel segno dell’affetto e del ricordo.

La mattinata è stata caratterizzata da una gimkana riservata ai soci, articolata in due competizioni che hanno coniugato abilità, regolarità e passione per i motori. Per la 21ª Coppa Francesco La Delfa, il primo posto è stato conquistato dall’equipaggio Gulino – Milotta, seguito dalla coppia Petralia – Aquilino, secondi classificati, e dalla coppia Sberna – Perticaro, terzi sul podio. Nel 22° Trofeo Angelo Barbarino, la migliore prestazione è stata quella della coppia Di Mario – Tonin, che ha preceduto l’equipaggio Branciforte – Greco, al secondo posto, e la coppia Petralia – Aquilino, nuovamente sul podio in terza posizione. A premiare gli equipaggi classificati sono stati il Presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, dott. Gaetano Rabbito, insieme alla signora Amalia Sprone La Delfa, moglie di Francesco La Delfa, e a Luigi Barbarino, figlio di Angelo Barbarino. Un momento particolarmente significativo, che ha unito il riconoscimento dei risultati sportivi all’omaggio alla memoria dei due soci cui il Memorial è dedicato.

Il Presidente del Panathlon Club Enna, Lucio Bonasera, ha dichiarato: «Questa giornata ha rappresentato un bel momento di sport e di amicizia per il nostro Club. Ricordare Angelo Barbarino e Francesco La Delfa attraverso una manifestazione legata alla passione per i motori significa rendere omaggio a due persone che fanno parte della nostra storia. Ringrazio il dott. Gaetano Rabbito e il Consorzio Ente Autodromo Pergusa per il patrocinio e il sostegno, i familiari presenti, il Consiglio Direttivo e tutti i soci che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Il Panathlon Club Enna continua a promuovere i valori dello sport attraverso occasioni concrete di incontro, partecipazione e condivisione, nella convinzione che lo sport sia parte integrante della vita quotidiana e della crescita della comunità».