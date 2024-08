Pergusa, l’opposizione: “Questa vicenda va affrontata con serietà, impegno ed attenzione”

PUBBLICITÀ

Si pubblica nota stampa dei gruppi consiliari di opposizione ad Enna.

Il documento programmatico che abbiamo presentato nei giorni scorsi, prima in conferenza capigruppo e poi veicolato a mezzo stampa, ha segnato l’inizio di un percorso di revisione e valorizzazione dell’intera area Pergusea cui abbiamo improntato sino ad oggi il nostro agire e che accompagnerà le successive azioni.

Si tratta, come abbiamo sostenuto, di un punto di partenza e intendiamo procedere coinvolgendo la città e le sue strutture con metodo concertativo.

Le allusioni complottistiche e la caccia alle streghe le lasciamo all’Amministrazione e ai gruppi che la sostengono, noi preferiamo l’iniziativa politica.

Pur tuttavia, pensiamo che quando si parla di certe “stranezze”, certi “interessi”, certi “gialli”, sarebbe corretto chiarire appieno il significato, perché altrimenti si rischia di passare per “curtigliari”, se non addirittura per ciarlatani.

Noi riteniamo che questa vicenda vada affrontata con serietà, impegno ed attenzione. E l’avvio del confronto in conferenza capigruppo era il modo più corretto, sia sotto il profilo istitutizionale che politico.

Dall’altro lato abbiamo trovato, invece, chi si è sentito disturbato dalla convocazione della seduta in un periodo di quasi vacanza, e che, anziché confrontarsi sul futuro di Pergusa, ha preferito buttarla in caciara accusando il Presidente del Consiglio di non avergli mandato il messaggino su whatsapp per avvisare della convocazione.

Questo il livello della discussione tenuta dall’amministrazione e dai gruppi che la sostengono. Non uno straccio di idea, solo piagnistei!

D’altronde, crediamo che i cittadini stiano toccando con mano l’assoluto immobilismo di questa amministrazione, inversamente proporzionale al dinamismo che manifesta quando si tratta di poltrone assessoriali!

Ma noi andremo avanti. Vigileremo sulla regolarità delle procedure conseguenziali allo scioglimento del Consorzio e auspichiamo l’insediamento immediato del Commissario liquidatore, nominato una settimana addietro in circostanze peraltro singolari e che meriteranno un approfondimento.

Ad ogni modo, una celere conclusione delle operazioni di liquidazione, contribuirà alla messa in moto di un nuovo ente che possa ridare slancio all’autodromo e a tutta l’area di Pergusa.

A margine, non possiamo che esprimere forte apprezzamento per le dichiarazioni rese dai due Consiglieri della DC Fazzi Stefania e Fazzi Gaetano, che sono stati protagonisti e validi sostenitori delle azioni sin qui intraprese da tutti i gruppi di opposizione, dando prova di grande senso di responsabilità e coerenza. Ad entrambi va il nostro sostegno ed apprezzamento nella ferma consapevolezza e convinzione che l’atteggiamento propositivo di tutte le forze di opposizione consentirà una rapida e positiva definizione della vicenda che oramai da settimane impegna le cronache locali e non solo.