Pergusa, l’ex Caserma dei Carabinieri diventerà “Hope House – Casa della Speranza”

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L’annuncio ufficiale è arrivato nella serata di sabato 1 agosto, durante la festa conclusiva del GREST 2026 organizzato dalla Parrocchia SS. Crocifisso e da HOPE APS. Davanti a centinaia di bambini, ragazzi, famiglie e volontari, il Presidente dell’Associazione, Walter Cardaci, ha comunicato che l’ex Caserma dei Carabinieri di Pergusa diventerà la futura sede di “Hope House – Casa della Speranza”, un progetto di rigenerazione sociale destinato a diventare un punto di riferimento stabile per l’intera frazione.

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L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dalle famiglie presenti, che da anni chiedono un centro permanente dedicato ai bambini e ai ragazzi.

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Nel corso delle attività organizzate da HOPE APS – dal GREST ai centri invernali – molti genitori hanno più volte evidenziato la necessità di uno spazio educativo e aggregativo che potesse essere vissuto durante tutto l’anno. Da questa esigenza concreta nasce la volontà di creare un luogo capace di accompagnare la crescita delle nuove generazioni e di offrire nuovi servizi all’intera comunità.

Grazie all’assegnazione in comodato d’uso gratuito dell’immobile da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna, HOPE APS potrà trasformare l’ex Caserma in un moderno centro di aggregazione sociale. Il comodato, della durata di nove anni, consentirà all’associazione di realizzare un progetto che comprende attività educative, servizi sociali, un punto di ascolto, un emporio solidale, laboratori intergenerazionali e iniziative culturali rivolte a tutta la comunità.

L’obiettivo è restituire a Pergusa un luogo simbolico, riportandolo ad essere il cuore della frazione, proprio come avveniva in passato. Hope House sarà una casa aperta ai bambini, ai giovani, alle famiglie, agli anziani e a tutti i cittadini, con servizi di prossimità e attività capaci di rafforzare il senso di comunità e di contrastare l’isolamento sociale.

Per rendere la struttura pienamente fruibile saranno necessari alcuni interventi di riqualificazione. Il Libero Consorzio Comunale di Enna provvederà alla sostituzione degli infissi esterni e dei portoni di ingresso, mentre HOPE APS realizzerà una ristrutturazione interna generale dell’immobile, finalizzata ad adeguare gli spazi alle attività previste dal progetto.

L’Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna per la fiducia accordata e per la sensibilità dimostrata nei confronti del progetto, nonché a tutto l’Ufficio Tecnico dell’Ente che, con professionalità e disponibilità, ha seguito ogni fase dell’iter amministrativo.

A partire dalla fine del mese di agosto, HOPE APS promuoverà una campagna di raccolta fondi aperta a cittadini, imprese e associazioni, con l’obiettivo di sostenere gli interventi necessari per restituire alla comunità uno spazio moderno, accogliente e funzionale.

Il Presidente di HOPE APS, Walter Cardaci, dichiara: «L’entusiasmo che abbiamo visto durante l’annuncio del 1° agosto ci ha confermato quanto Pergusa avesse bisogno di questo progetto. Hope House non sarà soltanto una sede associativa, ma un luogo di incontro, crescita e solidarietà, dove bambini, giovani, famiglie e anziani potranno sentirsi parte della stessa comunità. Ringraziamo il Presidente del Libero Consorzio Comunale e l’Ufficio Tecnico per aver creduto in questo percorso. Adesso chiediamo a tutta la cittadinanza di accompagnarci in questa nuova sfida: insieme possiamo restituire a Pergusa un luogo che torni ad essere il centro della vita della frazione.»

L’intera comunità di HOPE APS guarda con entusiasmo a questo nuovo percorso, con la convinzione che Hope House – Casa della Speranza possa rappresentare una rinascita per Pergusa, riportando nel cuore della frazione un luogo vivo, frequentato da giovani, famiglie, anziani e associazioni, proprio come accadeva un tempo.