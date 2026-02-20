Pergusa, lettera aperta ad AVS: Amato chiede una posizione “inequivocabile” sull’autodromo

PUBBLICITÀ

Una lettera aperta indirizzata ad Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) provincia di Enna, per conoscenza all’On.le Angelo Bonelli, riporta al centro del dibattito il futuro dell’autodromo attorno al Lago di Pergusa. Il testo è firmato da Giuseppe Maria Amato, Consulente Ambientale, che sollecita una presa di posizione chiara sul tema.

“Carissime e carissimi – scrive Amato – vi scrivo queste brevi righe per comprendere in modo netto quale in fondo sia la posizione della forza politica che rappresentate e che si dichiara essere sulle posizioni dell’ambientalismo scientifico in merito alla spinosissima questione di Pergusa”.

L’autore richiama quindi la storia delle associazioni ambientaliste attive sul territorio: “Come certamente saprete da sempre le associazioni ambientaliste ‘storiche’, Legambiente, WWF, Italia Nostra, LIPU, si sono dichiarate apertamente contrarie alla permanenza del circuito motoristico attorno al Lago di Pergusa”.

Nel documento vengono ricordate anche le difficoltà – secondo l’autore – di sostenere nel tempo questa linea, data la popolarità dell’impianto in alcuni periodi: “Tale posizione, non di rado difficilissima da tenere per la nota popolarità dello stesso impianto, soprattutto durante gli anni ’80 e ’90 del secolo passato, vide molti di coloro i quali militavano nelle suddette associazioni, finire nelle ‘liste dei proscritti’ della politica locale”. Nonostante ciò, prosegue, “più e più volte ci è toccato essere firmatari di esposti, denunce, richieste di accertamenti per la tutela di quello che consideriamo essere uno dei più preziosi pezzi del patrimonio naturalistico siciliano”.

Amato ripercorre poi la fase di istituzione della riserva: “Nel 1995 il Lago divenne una Riserva Naturale”, pur evidenziando che – a suo giudizio – vi fu “il perverso tentativo di rendere meno efficaci le misure di salvaguardia” attraverso “la istituzione della stessa mediante un semplice articolo di legge e senza la definizione di un preciso atto di affidamento in convenzione all’Ente Gestore che, da allora, è individuato nella Provincia Regionale di Enna oggi Libero Consorzio Comunale di Enna”. In quel contesto, aggiunge, “la istituzione della riserva e la successiva promulgazione del primo regolamento degli usi e dei divieti posero in modo estremamente chiaro la questione della permanenza dell’impianto motoristico attorno al lago” e “in un primo momento, venne scelta la strada della dismissione dello stesso peraltro ribadita non solo dal regolamento ma anche da un apposito decreto”.

Secondo l’autore, tuttavia, quel percorso sarebbe stato superato: “La politica riuscì però a superare anche questa misura” e si arrivò – scrive – “alla promulgazione di un nuovo regolamento, quello ad oggi vigente, che consentiva non solo la permanenza della pista, sebbene limitandone ogni possibile adeguamento, ma anche l’utilizzazione dell’impianto ai fini motoristici dal 15 marzo sino al 30 di ottobre di ogni anno, misura, quest’ultima, del tutto priva di fondamento scientifico alcuno”.

Nel testo si sottolinea che, dopo quella scelta, sarebbero emersi limiti strutturali e normativi: “Ad una prima vantata e cantata vittoria degli autodromisti seguì la sempre più chiara dimostrazione di come la scelta di non delocalizzare fosse stata la peggiore”. E ancora: “Infatti ad ogni richiesta di modifica da parte delle federazioni sportive, seguiva la chiara impossibilità di procedere a causa dei diversi vincoli vigenti sull’area”.

Amato richiama inoltre l’inquadramento ambientale: “La situazione divenne ancora più critica con la individuazione di Pergusa quale Zona Speciale di Conservazione ai sensi della Direttiva ‘Habitat’ e Zona di Protezione Speciali e ai sensi della direttiva ‘Uccelli’ e, quindi, parte della Rete Natura 2000”. In questo quadro – afferma – anche per “la mancata rispondenza agli standard richiesti dalle federazioni come anche per i cambiamenti occorsi al comparto degli sport motoristici sempre meno interessati agli impianti ‘minori’”, l’autodromo “è divenuto un impianto utilizzato quasi esclusivamente al fine di effettuare prove tecniche da parte di case del comparto automobilistico (Pirelli) e, qualche volta, come pista scuola per le Forze dell’Ordine”.

Il passaggio è accompagnato da una valutazione sull’impatto ambientale e paesaggistico: “Il tutto a fronte non solo dell’imponente impatto ecologico di una fascia di asfalto spessa anche decine di metri proprio sulle zone ecotonali, ma anche dell’impatto paesaggistico devastante dell’impianto stesso e delle sue pertinenze”.

La lettera menziona anche momenti di approfondimento e proposte alternative, ricordando che “più e più volte queste tematiche sono entrate a fare parte del dibattito non solo cittadino” e citando “un importante Laboratorio di Bioarchitettura… con la partecipazione di docenti provenienti da diversi istituti universitari europei” il cui esito sarebbe stato “quello di indicare alcune interessantissime soluzioni verso la dismissione della pista e la riacquisizione della naturalità anche ai fini di un turismo sostenibile sui luoghi”.

Sul piano economico, Amato osserva che “tenere aperto il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa CEAP, è costato alla collettività diverse centinaia di migliaia di Euro ogni anno”, e aggiunge che “sia gli enti soci, il Comune e la Provincia, come la Regione Siciliana, hanno, nel tempo, impiegato somme pari a centinaia di migliaia di Euro per il mantenimento della struttura sia in termini di costi manutentivi che per affrontare il costo delle maestranze”.

L’autore si sofferma poi sull’attuale situazione dell’ente: “Oggi, a quasi due anni dalla scadenza statutaria del CEAP, avvenuta il 2 agosto 2024” e “dopo una confusa serie di vicissitudini”, “il CEAP è in liquidazione e, a mio modesto avviso, tale stato è ad oggi irreversibile”. Per questo, scrive, “bisogna allora mettersi davanti la necessità di superare la inutile ed anzi dannosa azione di chi, per nostalgia o, peggio, per mero interesse politico-elettorale, continua a dire e far immaginare ai cittadini ennesi una ipotetica rinascita delle attività motoristiche”.

Da qui l’indicazione di un possibile percorso: “Va pianificata una complessa strategia di superamento della pista motoristica” attraverso “la trasformazione delle aree oggi occupate, da un lato con il recupero della naturalità, dall’altro con leggere e sostenibili opere di rifunzionalizzazione anche ai fini della ricreazione e delle pratiche turistiche sostenibili in natura”. Amato richiama anche la necessità di tutelare i lavoratori: “Va anche programmata una vera e propria road map per la salvaguardia di tutto il personale oggi in forze al CEAP”, personale che “rappresenta oggi un importantissimo patrimonio di competenze proprio nel settore della organizzazione e gestione di eventi non necessariamente motoristici e non obbligatoriamente da realizzarsi su Pergusa”. Nel testo si cita inoltre un riferimento europeo: “un formidabile strumento legislativo e finanziario europeo che è la Nature Restoration Law”.

La richiesta finale è rivolta direttamente ad AVS e alle scelte politiche sul territorio: “Appare quindi fondamentale che una forza politica quale AVS dichiari in modo inequivocabile la sua scelta di campo verso il superamento dell’esistenza stessa dell’impianto motoristico definendo le eventuali alleanze elettorali anche in ragione della posizione stessa”. E conclude: “Spero quindi, carissime e carissimi, che in breve possiate sciogliere questo mio dubbio che, so per certo, attanaglia non solo me ma tante delle coscienze ambientaliste dell’ennese e della Sicilia tutta”.