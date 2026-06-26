Pergusa, Legambiente: “Attività motoristiche e tutela ambientale sono da verificare caso per caso”

PUBBLICITÀ

Legambiente interviene sulla revoca dello stato di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, soffermandosi soprattutto sulle possibili conseguenze che la scelta potrà avere sul futuro dell’area naturalistica.

PUBBLICITÀ

L’associazione afferma di avere seguito con attenzione la vicenda «non tanto per gli aspetti prettamente amministrativi, che comunque appaiono estremamente controversi, con una delibera votata dal Consiglio comunale nonostante diversi pareri contrari a una simile scelta, quanto per le ricadute che la visione dell’attuale amministrazione potrà avere sul destino della già fragilissima natura pergusina».

PUBBLICITÀ

Secondo Legambiente, le dichiarazioni del sindaco successive alla votazione «delineano infatti un modello di sviluppo fondato sulla presunta conciliabilità tra attività motoristiche e tutela ambientale», riproponendo «una lettura distorta del significato stesso di Riserva Naturale Speciale, interpretata non secondo le finalità di conservazione previste dalla legge istitutiva, ma come uno strumento capace di consentire attività incompatibili con la tutela dell’ecosistema».

L’associazione ricorda inoltre che l’area di Pergusa è stata designata Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Zona Speciale di Conservazione (ZSC), «ai sensi di due diverse direttive europee, la 92/43/CEE e la 2009/147/CE, entrambe prevalenti sulla normativa regionale e su ogni regolamento oggi vigente». Per questo motivo, evidenzia che tutte le future programmazioni dovranno conformarsi al Piano di gestione dell’area protetta.

Nel documento si sottolinea che «parlare di manifestazioni musicali, concerti o fiere non è, in linea di principio, impossibile». Tuttavia, «ogni iniziativa dovrà essere valutata caso per caso, verificandone le possibili ricadute e il relativo impatto ambientale attraverso la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)».

Legambiente evidenzia poi alcune criticità ambientali che, a suo giudizio, non sarebbero state affrontate, come «il completo rifacimento del sistema fognario», la manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque dirette al lago e la modifica del collettore che attraversa la pista e il paddock.

«Pergusa ha bisogno di essere “maneggiata con cura”, e non trattata come un grande spazio bianco sul quale scrivere ciò che più si desidera, tanto più oggi, quando il cambiamento climatico rende evidente, e per certi aspetti drammatica, la fragilità del suo ambiente naturale», afferma l’associazione.

Infine, Legambiente sostiene che sarebbe stato utile promuovere un’iniziativa congiunta tra Comune, Libero Consorzio e Regione Siciliana per inserire il bacino di Pergusa nel Piano Nazionale di Ripristino (PNR) dell’Italia e ricorda di avere proposto, in più occasioni, «di immaginare un nuovo percorso per quello che è stato il CEAP, con l’obiettivo di salvaguardarne non solo il patrimonio immobiliare, ma anche e soprattutto quello umano, mettendolo a disposizione dell’intera comunità provinciale».