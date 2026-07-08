Pergusa, gli ufficiali di gara pronti a collaborare per il rilancio dell’Autodromo

10 ore ago
ASD Ufficiali di Gara Francesco Leonora
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L’ASD Ufficiali di Gara Francesco Leonora di Enna accoglie con soddisfazione la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa e l’approvazione del nuovo Statuto, due atti che segnano una svolta per il futuro dell’Autodromo.

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A esprimere la posizione dell’associazione è il presidente Egidio Torregrossa, che definisce il risultato di grande importanza per il territorio ennese e per l’intero movimento automobilistico regionale e nazionale.

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«La revoca dello stato di liquidazione e l’approvazione del nuovo Statuto rappresentano passaggi fondamentali per restituire piena operatività all’Autodromo di Pergusa e avviare un concreto percorso di rilancio», afferma Torregrossa. «L’Autodromo di Pergusa rappresenta una realtà storica e un punto di riferimento per gli sport motoristici, forte di un patrimonio sportivo e culturale che continuerà ad attrarre tifosi, appassionati e operatori del settore. La nostra ASD, con oltre cento associati impegnati nelle competizioni su tutto il territorio nazionale, conferma la propria piena disponibilità a collaborare, per quanto di propria competenza, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e la passione necessaria per contribuire al rilancio dell’impianto e al ritorno di Pergusa ai livelli che le competono».

In conclusione, Torregrossa, a nome dell’intero direttivo e di tutti gli associati, rivolge un augurio di buon lavoro a quanti saranno chiamati a guidare questa nuova fase dell’Autodromo, auspicando che «il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del settore consentano a Pergusa di tornare a essere tra i principali impianti nel panorama automobilistico nazionale».

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