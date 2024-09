Pergusa, Dipietro: “Crollo nell’area di cantiere, non ha interessato l’edificio scolastico esistente”

PUBBLICITÀ

In merito al crollo di un solaio in costruzione stamattina a Pergusa, nel cantiere che riguarda i lavori di ampliamento per la costruzione della palestra e degli spogliatoi della scuola primaria, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Innanzi tutto voglio manifestare il mio sollievo e quello dell’intera collettività per le notizie che giungono in riferimento allo stato di salute dei quattro lavoratori coinvolti nell’incidente di questa mattina. Voglio, poi, specificare che nessun crollo ha interessato l’edificio scolastico esistente e che nessun estraneo al cantiere ha corso alcun pericolo, in quanto il crollo è avvenuto all’interno dell’area di cantiere, opportunamente delimitata e interdetta ai non addetti ai lavori e la stessa area si trova a distanza di sicurezza dal plesso scolastico. Dai primi accertamenti il crollo sembrerebbe essere stato determinato da un errore tecnico in fase di esecuzione, relativo al non corretto dimensionamento dei supporti in fase di getto del solaio. Nelle more delle risultanze delle indagini in corso da parte dell’autorità giudiziaria, sarà avviata un’attività interna per accertare quanto avvenuto, relativamente agli ambiti di competenza del Comune.