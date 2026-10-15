Pergusa: confronto sul futuro dell’Autodromo tra sport, ricerca e tutela ambientale

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A pochi mesi dalla riattivazione del Consorzio Ente Autodromo, il futuro di Pergusa torna tra le priorità dell’agenda del Comune, in una prospettiva che guarda a sport, ambiente e innovazione come fattori di sviluppo dell’intero comprensorio. Ai primi importanti risultati sul fronte delle competizioni motoristiche si affianca ora una fase di programmazione di più ampio respiro.

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È su questi temi che si è concentrato l’incontro tra l’assessore comunale alla Programmazione e alle Partecipate, Lillo Maria Colaleo, e il presidente del Consorzio Ente Autodromo, Gaetano Rabbito, per fare il punto sulle attività avviate e sulle prospettive future dell’Ente, partecipato dal Comune di Enna, dal Libero Consorzio Comunale e dall’ACI Enna.

Il confronto ha evidenziato gli importanti risultati raggiunti in pochi mesi. Il 6 luglio scorso, con uno dei primi atti della nuova Amministrazione, l’Assemblea consortile aveva revocato lo stato di liquidazione e ricostituito il Consiglio di Amministrazione, oggi presieduto da Rabbito. Da allora il Consorzio ha ripreso piena operatività, con numerose iniziative, dalle attività sociali alla ricerca in collaborazione con l’Università, fino al ritorno delle manifestazioni motoristiche: il Campionato Italiano Sport Prototipi nel luglio 2027, la Legend Italian Cup, la Predator Series e le prospettive di una competizione internazionale di Gran Turismo.

L’incontro ha riguardato anche una visione più ampia del futuro di Pergusa, capace di coniugare la vocazione motoristica con la tutela della Riserva naturale, nel quadro della legislazione regionale, valorizzando ricerca scientifica, innovazione green, progetti di rinaturalizzazione e recupero ambientale, nuove attività sportive e naturalistiche.

Particolare attenzione anche all’ampliamento dei servizi e alla progressiva riqualificazione dei locali e delle strutture dell’Autodromo, oltre che dell’intera area, divenuta nel tempo un importante luogo di incontro, aggregazione e svago per la cittadinanza. Avviata, inoltre, una prima riflessione sul piano di utilizzo dell’area e sugli strumenti di programmazione necessari a costruire una prospettiva organica e condivisa.

«Siamo soddisfatti dei primi risultati e fiduciosi per il futuro», dichiara Colaleo. «In piena sintonia con gli altri soci, abbiamo rimesso in moto un patrimonio straordinario del nostro territorio. Il lavoro della nuova governance è di altissimo livello e desidero ringraziare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale per l’impegno e la determinazione con cui stanno accompagnando questa ripartenza. La nostra sfida, adesso, è trasformare questi risultati in una prospettiva di sviluppo duratura, capace di tenere insieme le manifestazioni sportive, la tutela dell’ambiente, la ricerca e nuove opportunità per Pergusa e per Enna».