Perdita finanziamento per la sorveglianza antincendio in Sicilia: interviene l’assessore Pagana

L’assessore regionale al territorio Elena Pagana interviene sulla notizia della revoca di un finanziamento dell’Ue per un avanzato sistema di sorveglianza antincendio in Sicilia.

“La vicenda – ha dichiarato – risale a un appalto di fornitura iniziato nel 2012 a valere su fondi Psr 2007/2013 che, dopo alcuni incidenti processuali che nel 2015 hanno visto intervenire anche l’autorità giudiziaria penale, era già passato alla ribalta della stampa”.

“In ogni caso – ha precisato l’assessore – con decreto del dirigente del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, nel luglio 2018, il contratto con la ditta (Sistet Tecnology srl) è stato risolto in danno, per inadempienze contrattuali, con riserva di chiedere i risarcimenti per la perdita del finanziamento. In atto è in corso di svolgimento una controversia, in sede civile, in cui l’amministrazione chiamata in causa dalla ditta ha provveduto, con domanda riconvenzionale, a chiedere la somma di 35 milioni di euro più interessi a ristoro delle somme restituite all’Unione europea per la revoca del finanziamento”.