Per lavori previste alcune limitazioni su tratti saltuari della SS288 “Di Aidone”

Al fine di eseguire i lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza in tratti saltuari tra il km 15 e il km 50 della strada statale 288 “Di Aidone”, si rende necessaria la regolazione del traffico mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri a partire da lunedì 12 gennaio e fino a domenica 22 marzo nella fascia oraria dalle 7:00 alle 17:30.
Per una migliore gestione della viabilità, volta a ridurre i rallentamenti e facilitare il deflusso del traffico, i cantieri avranno una lunghezza massima di 500 metri.