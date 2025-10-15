Per lavori limitazioni su tratti saltuari della SS75 “Di Troina”

Fino al 15 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, ad esclusione dei giorni festivi, in tratti saltuari dal km 1 al km 20 della strada statale 75 “Di Troina”, verranno adottati dei restringimenti di carreggiata o dei sensi unici alternati regolati mediante impianti semaforici o movieri, in base alle necessità di cantiere.
Il provvedimento si rende necessario per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune barriere di sicurezza lungo la strada statale, situate nella chilometrica interessata da limitazioni.