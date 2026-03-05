Per lavori limitazioni su tratti saltuari della SS192 Della Valle del Dittaino

Da lunedì 9 marzo a giovedì 30 aprile, lungo la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” verranno istituite delle limitazioni su tratti saltuari non superiori ai 500 metri di estensione.
Nello specifico, dal km 0 al km 70,120, in base alle opportune necessità di cantiere, potranno essere disposti alcuni sensi unici alternati disciplinati tramite impianti semaforici o movieri.
Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in piena sicurezza, dei lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione delle barriere di sicurezza.