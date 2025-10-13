Per lavori limitazioni su tratti saltuari della SS192 Della Valle del Dittaino fra Ramacca e Agira

PUBBLICITÀ

A partire da domani – martedì 14 ottobre – e fino al 30 novembre 2025, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, fra i km 29 e 39 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, tra i territori di Ramacca e Agira, verrà eseguito un restringimento della carreggiata su tratti saltuari con senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento si rende necessario per completare i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la SS192 nella chilometrica interessata da limitazioni.

PUBBLICITÀ