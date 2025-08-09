Pd Sicilia: ecco il calendario delle feste dell’Unità, a Enna dal 19 al 21 settembre

PUBBLICITÀ

Un mese e poco più di incontri, dibattiti e approfondimenti sulla Sicilia. Questo il filo rosso che lega le iniziative delle Feste dell’unità provinciali che si snoderanno per tutto il mese di settembre e per la prima settimana di ottobre, e che culmineranno con la Festa regionale dell’Unità regionale, che si svolgerà a Catania in una data ancora da definire, alla presenza della segretaria nazionale Elly Schlein.

Si discuterà, tra le altre cose, di sanità, trasporti, infrastrutture, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, lavoro, politiche sociali, siccità, dei comuni in dissesto, con la partecipazione di esponenti della segreteria nazionale, parlamentari nazionali siciliani e regionali, amministratori locali e militanti provenienti da realtà piccole e grandi della Sicilia.

Questo il calendario (suscettibile di aggiornamenti e variazioni): Agrigento 27-28 settembre; Caltanissetta 6-7 settembre a Serradifalco; Enna 19-20-21 settembre; Messina 3-4-5 ottobre; Palermo 25-26-27-28 settembre (Villa Filippina); Ragusa dal 18 al 28 settembre, festa diffusa in vari comuni della provincia, avvio a Comiso sul tema “ Insieme per la pace”; Siracusa iniziativa sull’ambiente il 6 e 7 settembre ad Augusta, festa provinciale il 19-20-21 a Rosolini: Trapani 3-4-5 ottobre.