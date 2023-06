Partita Enna-Siracusa: no a consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine allo stadio

In vista della partita di calcio di domenica tra Enna e Siracusa, il Comune di Enna ha istituito il divieto di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine all’interno dello stadio comunale Generale Gaeta e il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine.

Nello specifico, è disposto ai gestori di esercizi commerciali della città di Enna ubicati nelle vie e piazze dello Stadio Generale Gaeta nel raggio di 600 metri il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici; disposto a chiunque, il divieto d’ingresso, di detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente all’interno dello stadio; disposto, infine, che nelle zone indicate, la somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi venga effettuata esclusivamente all’interno di bicchieri di plastica o di carta, compreso il consumo effettuato all’interno dei locali stessi.