Partita Enna–Acireale: ecco i divieti di sosta e transito nei pressi dello stadio

Il Comando della Polizia Locale di Enna, in riferimento all’incontro di calcio “Enna – Città di Acireale 1946” valida per la Coppa Italia, che si svolgerà domenica 24 agosto presso lo stadio comunale “Gen. Gaeta”, ha emesso apposita ordinanza contenente i seguenti provvedimenti.
Istituito per il giorno 24/08/2025, dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle FF.OO. ed ai veicoli accreditati.
Istituito altresì per lo stesso giorno, dalle ore 13.00 a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte inferiore della piazza Franzolin, ove insiste il Monumento antistante la Caserma dei CC, onde consentirvi lo stazionamento del bus della squadra ospite e dell’auto della terna arbitrale.
Istituito per lo stesso giorno, dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze, il divieto di fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle FF.OO. e delle squadre dallo stadio.
Istituito infine, per lo stesso giorno, dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati della via Duca d’Aosta, onde consentirvi lo stazionamento dei bus e/o veicoli della tifoseria della squadra ospite, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”, per i motivi anzidetti.