Parte delle attività didattiche della Kore a Enna Alta: soddisfazione di Confcommercio

Confcommercio prende atto della volontà espressa dal Consiglio dell’Università Kore di trasferire ad Enna Alta una parte delle attività didattiche dell’Ateneo ed esprime soddisfazione attraverso le parole di Fabiola Lo Presti, presidente della delegazione comunale Confcommercio.

«In questi anni – ha dichiarato – abbiamo più volte ripetuto alle istituzioni interessate che l’unica ricetta possibile per rivitalizzare la città di Enna, per rilanciare il centro storico e per far ripartire l’economia legata alle attività produttive era quella di portare a Enna Alta parte delle attività didattiche ed amministrative della Kore».

«La decisione del Consiglio d’Amministrazione della Kore ci riempie di gioia e di speranza per il futuro di Enna – continua Fabiola Lo Presti -. Siamo certi che l’Università farà da traino per lo sviluppo. La presenza degli studenti, anche provenienti da altre località, porterà benefici all’economia, darà un nuovo impulso allo stagnante mercato immobiliare e darà ossigeno alle attività commerciali che continuano a subire gli effetti di una crisi che sembra non finire più».

«Adesso bisogna fare in fretta e niente dovrà fermare o anche rallentare questa iniziativa che riveste un’importanza fondamentale per il futuro di Enna – sottolinea la presidente della delegazione Confcommercio della città di Enna – Confcommercio è disponibile naturalmente a partecipare attivamente alla concertazione e al confronto per individuare eventuali criticità e trovare le adeguate soluzioni ai problemi».

«E’ fondamentale – conclude Lo Presti – ridisegnare Enna e trasformarla in una città ospitale, piena di servizi efficienti e adeguata all’importante ruolo di polo universitario. Per questo ci rendiamo disponibili a fare proposte e sostenere con determinazione il percorso che porterà al radicamento dell’università nel cuore storico della città di Enna».