Parte da Enna il tour siciliano del “Governo di Liberazione” di Cateno De Luca

56 minuti ago
Cateno De Luca
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Prende il via il tour di presentazione del “Governo di Liberazione” promosso da Cateno De Luca, un percorso che attraverserà la Sicilia per illustrare contenuti, visione e obiettivi del progetto politico lanciato all’Assemblea Regionale Siciliana lo scorso 18 marzo.

Un’iniziativa che segna l’avvio di una fase di confronto diretto con i territori, finalizzata a condividere i dieci principi fondanti, il modello di governo proposto e il percorso costituente aperto a tutte le forze responsabili che vogliono contribuire al rilancio della Sicilia.

Primo appuntamento alle 10 di domani, giovedì 26 marzo, ad Enna al Kenisa Caffè. Alle 12 a Caltanissetta al Mev cafè, quindi alle 15 a Gela alla Pinacoteca-palazzo di Gela. Alle 16,30 a Ragusa al Caffè con Te, un’ora dopo a Modica al Consorzio-Bar Factory e quindi alle 18,30 a Ispica all’interno della Saletta Royal Bar.

Si prosegue venerdì 27 marzo alle 9,30 ad Agrigento al Bar Portapò. Alle 12 a Ribera nella sala convegni del Comune. Nel pomeriggio alle 16 a Trapani e alle 18 a Marsala al Bar Vito.

Si riprende poi il 30 marzo alle 9,30 a Siracusa al bar Euripide per poi spostarsi alle 11,30 a Catania. Giorno 1 aprile tappa a Palermo nella sala Rossa dell’Ars alle 10,30.

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