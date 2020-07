La nostra rubrica “Parola è Vita” si ferma per la pausa estiva. Don Giuseppe Fausciana, che ringraziamo per aver impreziosito in tutti questi mesi con qualità e costanza la nostra programmazione sul canale 194 e sul sito ennalive.it, augura a tutti voi buona estate e vi dà appuntamento alla prima domenica di Settembre.