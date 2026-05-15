Parco Urbano di Enna Bassa, in completamento il primo stralcio dei lavori

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Questa mattina il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha fatto visita al cantiere dei lavori del primo stralcio funzionale del più ampio progetto del Parco Urbano di Enna Bassa.

Questo stralcio funzionale è ormai in fase di completamento con i lavori che si concluderanno entro il prossimo mese di giugno e sarà realizzato interamente con fondi comunali.

“Questo primo intervento, relativo alla nascente Piazza della Cultura – spiega il Sindaco Dipietro – rappresenta il primo concreto tassello del nascente Parco Urbano di Enna bassa, per la cui realizzazione la mia amministrazione si è spesa nel corso dei miei due mandati, con atti concreti”.

L’intervento interessa l’area prospiciente Viale delle Olimpiadi e Via Salvatore Mazza, in una posizione strategica per la connessione tra i servizi, le aree residenziali e gli spazi di relazione della parte bassa della città.

L’obiettivo principale del progetto è quello di trasformare un’area oggi marginale in un nuovo luogo di aggregazione, socialità e permanenza, capace di coniugare qualità paesaggistica, sostenibilità ambientale e fruizione quotidiana. L’intervento è stato concepito privilegiando l’utilizzo di infrastrutture verdi e opere di mitigazione paesaggistica, attraverso la messa a dimora di nuove alberature e la realizzazione di spazi permeabili e ombreggiati, capaci di migliorare il comfort urbano e contribuire alla qualità ecologica dell’area.

Le essenze arboree e le sistemazioni a verde sono state integrate all’interno di un disegno unitario dello spazio pubblico, in grado di dialogare con il paesaggio naturale circostante e con il sistema collinare di Enna Bassa. La nuova piazza sarà inoltre dotata di arredi urbani, sedute, rastrelliere e sistemi di illuminazione, pensati per garantire una piena fruibilità dello spazio durante tutto l’arco della giornata.

In particolare, il progetto mira a favorire l’utilizzo dell’area anche come luogo di studio e permanenza all’aperto, offrendo uno spazio contemporaneo, inclusivo e accessibile, rivolto soprattutto ai giovani, agli studenti e alle famiglie.

“Quanto realizzato – conclude il Sindaco di Enna – assume, quindi, un valore non soltanto urbanistico, ma anche sociale e culturale, ponendosi come elemento generatore di nuove forme di vivibilità urbana e come primo passo verso la realizzazione complessiva del Parco Urbano di Enna Bassa, destinato a diventare uno dei principali poli verdi e di aggregazione della città, le cui base sono state ormai stabilmente piantate”.