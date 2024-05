Parcheggio multipiano Pisciotto: gruppo federato MPA-Enna Viva presenta interrogazione

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa dei consiglieri comunali Emilia Lo Giudice, Francesco Comito, Giuseppina Firrantello e Naomi Fiammetta in merito al parcheggio multipiano Pisciotto ad Enna.

Come consiglieri comunali del gruppo federato MPA-Enna Viva, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco e all’assessore al ramo per capire a che punto è l’iter realizzativo del parcheggio multipiano Pisciotto. Riteniamo questa un’opera strategica, soprattutto in vista dello spostamento di una facoltà universitaria ad Enna alta e, in generale, per garantire una viabilità più efficiente nel centro storico cittadino. Centro storico che risulta poco accessibile al traffico sia veicolare che pedonale poiché giornalmente vi si riversa un numero di veicoli di gran lunga superiore alle attuali possibilità di parcheggio, arrecando un ingente danno sia al centro storico stesso venendone compromessa la fruibilità pedonale, sia alle attività commerciali, atteso che l’utenza scoraggiata preferisce spostarsi in zone maggiormente accessibili.

Riteniamo che spostare una facoltà ad Enna alta sia un grande passo avanti, ma che deve essere accompagnato da una serie di servizi che l’Amministrazione si deve fare carico di offrire a cittadini, studenti e docenti innanzitutto in termini di collegamenti tra la parte alta e la parte bassa della città e di possibilità di parcheggio.

Per questo motivo, abbiamo interrogato l’amministrazione, in particolar modo per capire come mai a quattro mesi dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 14/02/2024, proposta dalla nostra compagine assessoriale e approvata dall’Amministrazione all’unanimità dei presenti – con cui era stato dato mandato all’Area 2 di esperire un avviso esplorativo per la presentazione, da parte di operatori economici interessati, di proposte di project financing, che avessero ad oggetto l’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’area di parcheggio nella zona Pisciotto oltre alla sua gestione economico-finanziaria in regime di concessione – la manifestazione d’interesse, che pure l’ufficio ha preparato, non è stata ancora pubblicata.

Sarebbe importante, dunque, capire quali sono le idee dell’amministrazione in merito alla situazione dei parcheggi in centro storico e, più in generale, quali servizi intende offrire a sostegno dello spostamento della facoltà universitaria ad Enna Alta.