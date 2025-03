Parcheggi irregolari il sabato sera a Enna alta: una situazione da monitorare

PUBBLICITÀ

Serata movimentata per la viabilità a Enna alta. La foto che pubblichiamo, presa dal web, mostra un’auto ferma in mezzo alla strada in piazza Garibaldi, verosimilmente lì parcheggiata.

Sempre questa sera, una fila di auto è rimasta bloccata per alcuni minuti nei pressi del Teatro Comunale a causa di un’auto lasciata in divieto di sosta, che ha impedito il normale passaggio del bus navetta.

Solo una settimana fa segnalavamo, attraverso la testimonianza di un nostro lettore, il problema delle auto parcheggiate in modo irregolare in via Roma, nei pressi della chiesa di San Tommaso, occupando lo spazio destinato ai pedoni, una situazione che, a quanto pare, continua a ripetersi.

Questi episodi di parcheggio selvaggio sembrano confermare una situazione di disordine nella viabilità cittadina, in particolare in alcune zone e a determinate ore, un problema che meriterebbe maggiore attenzione da parte di chi di competenza al fine di evitare problemi alla sicurezza cittadina.