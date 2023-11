Papa Francesco elogia il Vescovo di Piazza Armerina durante udienza

PUBBLICITÀ

Papa Francesco, nell’udienza odierna con l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, ha elogiato il Vescovo di Piazza Armerina Mons. Rosario Gisana.

PUBBLICITÀ

Queste le parole del Santo Padre: “Bravo, questo Vescovo, bravo. È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina, per salutarlo; è un bravo Vescovo”.

Queste dichiarazioni stanno scatenando intense discussioni, soprattutto in considerazione degli sviluppi giudiziari recenti che coinvolgono anche la Diocesi armerina.