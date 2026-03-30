Paolo Gargaglione candidato sindaco di Enna Futura

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Si conclude “con una scelta condivisa” il percorso partecipato promosso dal gruppo Enna Futura, che ha coinvolto cittadini, professionisti e consiglieri comunali. Dal confronto è emersa la candidatura a sindaco di Paolo Gargaglione, attuale presidente del Consiglio comunale di Enna.

Secondo quanto reso noto da Enna Futura, si tratta di “una proposta solida, fondata su esperienza e competenza, che si mette al servizio della comunità”. Agli slogan, il gruppo risponde “con i fatti”: una squadra motivata affiancherà Gargaglione con l’obiettivo di amministrare la città “nell’esclusivo interesse del bene comune”.

La candidatura a sindaco di Gargaglione, già sostenuta da alcuni esponenti di Forza Italia che fanno riferimento all’on. Luisa Lantieri e all’on. Marco Falcone, è aperta al contributo di altre forze politiche e civiche.

Il percorso, viene spiegato, proseguirà con il confronto sul programma, coinvolgendo associazioni, ordini professionali, studenti, imprese e cittadini, per costruire “una proposta realmente partecipata e fortemente radicata sul territorio”.

Le alleanze saranno definite “sulla base dei contenuti programmatici e alla luce del sole, senza accordi sottobanco”.

Pertanto, i prossimi giorni serviranno per definire programma e perimetro della coalizione, in vista della presentazione ufficiale della candidatura, che avverrà attraverso una manifestazione pubblica.