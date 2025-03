Pallamano: vittoria sofferta per la Orlando Haenna con il Campus Italia

PUBBLICITÀ

Una vittoria tanto sofferta quanto importante quella conquistata tra le mura amiche dalla Orlando Pallamano Haenna per 20-18 sabato scorso contro il Campus Italia. Una vittoria arrivata negli ultimi 40” dell’incontro con due reti che hanno sancito la conquista di altrettanti importanti punti che portano la formazione ennese ad intravedere la salvezza diretta senza dover passare dai play out.

I gialloverdi, dopo essere andati avanti anche di quattro reti, sono stati rimontati e addirittura in certi fragenti anche superati nel punteggio. Ma alla fine anche con un pizzico di fortuna è arrivata la tanto agognata vittoria che porta la Orlando Pallamano Haenna a quota 15 in classifica.

Adesso il torneo si fermerà per una settimana di sosta. Riprenderà il 22 marzo con gli ennesi che ospiteranno il Bologna United.

Intanto in casa Haenna si saluta con piacere la convocazione dell’atleta Alessandro Florio con la nazionale di Beach Handball.

“E’ stata una vittoria sofferta con una prestazione non certo limpida ma alla fine quello che contava prima di tutto era la conquista dei 2 punti – commenta il direttore sportivo ennese Enzo Arena – ed abbiamo centrato questo obiettivo. Adesso godiamoci questa vittoria e prepariamoci al meglio per il prossimo turno quando ospiteremo una delle migliori formazioni del torneo come il Bologna United. Sappiamo bene che il pronostico non è a noi favorevole. Ma come sempre ci giocheremo la gara cercando di dare il massimo per non avere nessun rammarico a prescindere dal risultato finale”.