Pallamano: vittoria per la Orlando Haenna nella gara 1 dei play out contro il Mascalucia

PUBBLICITÀ

Sabato scorso la Orlando Pallamano Haenna ha conquistato una preziosa vittoria al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, superando il Mascalucia per 29-26 nella gara 1 del secondo turno dei Play Out del campionato di Serie A Silver.

Gli ennesi si sono imposti in una partita tutt’altro che semplice, anche perché si trattava di un derby, assicurandosi così la possibilità di giocare l’eventuale “bella” tra le mura amiche. Tuttavia, non è stata affatto una passeggiata: il Mascalucia è arrivato a Enna con grande determinazione, pronto a giocarsi la gara alla pari. E così è stato fino alla fine, con gli etnei capaci di rimanere sempre in partita e di recuperare ben due volte svantaggi importanti – rispettivamente di 5 reti alla fine del primo tempo e di 6 nel secondo – arrivando addirittura a ridurre il divario a una sola rete.

La Orlando Pallamano Haenna, dopo aver fallito la prima occasione di salvezza nel doppio confronto con il Sassari, è scesa in campo con grande voglia di riscatto. Ora si prepara con maggiore serenità alla gara di ritorno a Mascalucia, consapevole però che i padroni di casa faranno di tutto per ritornare a Enna per la decisiva “bella”.

“Sapevamo che era una gara non facile e così è stato confermato – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma voglio fare un plauso a tutti i ragazzi per la grande prova caratteriale. Sono riusciti a gestire alcuni momenti della gara molto difficili. Adesso però dimentichiamo questa gara e pensiamo subito all’impegno di sabato prossimo a Mascalucia”.