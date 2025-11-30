Pallamano: vittoria a Chieti per la Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Orlando Pallamano Haenna conquista due punti importanti espugnando il campo di Chieti con il punteggio di 25-30, al termine di una gara combattuta, valida per il Girone B del campionato di Serie A Silver. Il successo consente agli ennesi di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Nel primo tempo la formazione ennese ha condotto con continuità nel punteggio, raggiungendo anche un vantaggio massimo di cinque reti. Nel finale della prima frazione, tuttavia, i padroni di casa sono riusciti a ridurre lo svantaggio, andando al riposo sul meno due.

La ripresa si è aperta con un nuovo allungo della Orlando, che è tornata sul +5, ma il Chieti ha reagito con decisione fino a ribaltare il risultato, portandosi avanti di tre reti. A quel punto gli ennesi sono riusciti a ricompattarsi e, quando a tre minuti dalla fine il punteggio era in parità, hanno trovato lo strappo decisivo, chiudendo l’incontro in crescendo.

Nel corso del match, per la Orlando Pallamano Haenna, è stato espulso con cartellino rosso diretto l’atleta Cocco.

Grazie a questo successo, la squadra sale a quota 8 punti in classifica, portandosi a sole due lunghezze dalla capolista Camerano. Il prossimo impegno sarà tra le mura amiche, dove la Orlando affronterà il Fasano.

“Anche questa volta abbiamo penato non poco – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e questo fa ancora più rabbia perchè quando poi giochiamo come sappiamo fare dimostriamo di poter esprime una ottima pallamano. Ma va bene lo stesso. Per adesso ci godiamo i 2 punti. Ma già da martedì penseremo al prossimo incontro casalingo dove abbiamo l’obbligo di continuare la striscia positiva”.

Foto di repertorio