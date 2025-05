Pallamano: ultimo sforzo per l’Orlando Haenna, a Mascalucia per restare in A Silver

PUBBLICITÀ

Un ultimo sforzo. E’ quello che tutti gli appassionati di pallamano e sportivi in genere ennesi chiedono alla Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 24 maggio, sarà impegnata a Mascalucia nella gara di ritorno del secondo turno di play out del campionato di Serie A Silver di Pallamano maschile.

Sabato scorso i gialloverdi a Enna hanno vinto con una prestazione maiuscola in particolare sul piano della determinazione assicurandosi così la possibilità di giocarsi una eventuale bella nuovamente sul proprio campo. Ma è fuor di dubbio in casa Haenna si vuole chiudere il conto in due gare. Ma di fronte però troveranno un Mascalucia che vuole giocarsi tutte le proprie carte sino alla fine anche alla luce della bella prestazione di sabato scorso a Enna.

Quindi un confronto che si preannuncia molto avvincente e che sicuramente avrà una importante cornice di pubblico.

“Siamo consapevoli che sarà una gara molto impegnativa – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – e non dimentichiamo che si tratta sempre di un derby. Ma come è stato per la gara di andata tutti gli atleti di entrambe le squadre lo onoreranno nella massima correttezza. Cercheremo in tutti i modi di chiudere il conto e confidiamo in un’altra importante prestazione dei nostri ragazzi”.