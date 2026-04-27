Pallamano: ultimi 60 minuti per la A Gold, la Orlando Haenna sfida il Camerano

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Sarà l’ultima giornata di campionato a decidere il destino della Orlando Pallamano Haenna nella corsa alla promozione in serie A Gold. La formazione ennese si giocherà infatti tutto sabato 2 maggio sul campo del Camerano, che insegue a due punti di distanza.

La squadra marchigiana è rimasta in corsa grazie al successo ottenuto sul campo del Cus Palermo, risultato che mantiene aperta la sfida promozione fino all’ultimo turno.

La Orlando Pallamano Haenna, dal canto suo, ha conquistato due successi nel giro di 72 ore, superando mercoledì il Fasano e sabato 25 aprile il Teramo davanti al pubblico di casa.

Nel match contro il Teramo, la formazione gialloverde ha vissuto un primo tempo caratterizzato da maggiore equilibrio. Dopo un avvio complicato, gli ennesi sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale, portandosi avanti fino a cinque reti di margine, prima di essere raggiunti sul pari.

Nella ripresa, invece, la Orlando Pallamano Haenna ha aumentato il ritmo, riuscendo ad allungare progressivamente fino a raggiungere un vantaggio massimo di nove reti e chiudendo l’incontro sul punteggio di 37-29.

Con questo risultato, la corsa promozione resta aperta e sarà decisa negli ultimi 60 minuti della stagione.

“Dovevamo vincere sia a Fasano che in casa con il Teramo e lo abbiamo fatto – ha commentato il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ai ragazzi non abbiamo nulla da rimproverare. Adesso dobiamo solamente prepararci al meglio per questa ultimo non facile esame. Ma sono convinto che i ragazzi daranno il massimo ed anche se non li potremo vedere avremo il supporto dei nostri tifosi come lo abbiamo avuto per tutto l’arco del campionato. Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione e vogliamo adesso salire l’ultimo gradino”.