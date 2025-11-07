Pallamano: trasferta romagnola per la Orlando Haenna

Trasferta per l’Orlando Pallamano Haenna, che sabato affronterà il Romagna Imola alle ore 19:00, nella terza giornata del Girone B del campionato di Serie A Silver.
La formazione ennese, insieme a Cus Palermo e Camerano, guida attualmente la classifica del girone con due vittorie su due incontri. Il Romagna Imola, reduce dalla sconfitta contro il Cus Palermo, cercherà di ottenere un risultato utile dopo la recente battuta d’arresto.
In casa Orlando Haenna, la squadra si prepara alla trasferta con l’obiettivo di confermare le buone prestazioni delle prime giornate. Non sarà però disponibile il pivot Maurizio Pignataro, ancora alle prese con il recupero da un infortunio alla spalla.
Per il resto il tecnico ennese Mario Gulino ha disposizione tutti i suoi effettivi. “Andiamo a Imola consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del girone ma nello stesso tempo anche di sapere che possiamo dire la nostra – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – i ragazzi in queste due ultime settimane si sono preparati per questa trasferta con grande impegno. Adesso la parola al campo che diventa il giudice imparziale”.