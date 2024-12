Pallamano: terza sconfitta consecutiva per la Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

Terza sconfitta consecutiva per la Orlando Pallamano Haenna questa volta sul campo del Molteno e sopratutto seconda con un punteggio pesante. Ancora una volta la formazione gialloverde non è entrata assolutamente in partita.

Prossimo appuntamento in casa contro il Bologna United. Il team felsineo con 11 punti occupa la terza posizione in classifica.

“Non è un momento facile – commenta il ds ennese Enzo Arena – e non cerchiamo alibi per questo o quell’altro motivo. Non stiamo giocando bene ed i risultati poi sono figli di queste prestazioni non all’altezza. Adesso cerchiamo di concentrarci per il prossimo impegno casalingo contro il Bologna United che sicuramente non sarà facile. Ma abbiamo il dovere di reagire a questo momento. Mi auguro che i nostri tifosi siano numerosi al palazzetto per darci la giusta carica”.