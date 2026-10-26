Pallamano, terza sconfitta consecutiva per la Orlando Haenna: il Pressano vince 32-21

PUBBLICITÀ

Terza sconfitta consecutiva per l’Orlando Pallamano Haenna, battuta in trasferta dal Pressano con il punteggio di 32-21 nel campionato di Serie A Gold.

PUBBLICITÀ

La formazione ennese è riuscita a mantenere il confronto equilibrato nei primi venti minuti, prima di subire l’allungo dei padroni di casa. Il Pressano ha chiuso il primo tempo con sette reti di vantaggio, gestendo poi il risultato nella ripresa e incrementando il distacco fino al definitivo 32-21.

Il prossimo impegno dell’Haenna sarà sabato al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, dove arriverà il Conversano, formazione con cui l’ennese Giovanni Rosso ha conquistato in passato Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

«Non è per essere ripetitivi ma commettiamo sempre gli stessi errori – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – dobbiamo essere noi stessi a reagire e uscire da questo tunnel dove ci siamo infilati. Quindi non ci resta che trovare la giusta concentrazione e serenità e lavorare. Certo sabato prossimo avremo davanti il Conversano. Ma dobbiamo reagire. Il campionato è ancora molto lungo e nulla è perduto».