Pallamano, storica prima vittoria in Serie A Gold per la Orlando Haenna: Cingoli battuto 23-22

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna conquista la prima vittoria della sua storia nel campionato di Serie A Gold, superando in casa il Cingoli per 23-22.

PUBBLICITÀ

La gara è rimasta equilibrata per gran parte dell’incontro, con i gialloverdi avanti anche di quattro reti e la formazione marchigiana capace di rientrare più volte in partita. A cinque minuti dalla fine il vantaggio dell’Haenna era di una sola rete.

Tra i protagonisti del match il portiere Aleksandar Djurdjevic, autore di diverse parate decisive. Per l’Haenna sono andati a segno nove giocatori. Rosso e Orlovskis sono stati i migliori marcatori della squadra con quattro reti ciascuno. Per il Cingoli, Mangoni e Zahirovic hanno realizzato cinque gol a testa.

Con questo successo l’Haenna ottiene i primi due punti stagionali dopo tre sconfitte consecutive. Nel prossimo turno la squadra sarà impegnata in trasferta a Sassari.

«Ho giocato e di partite in serie A Gold ne ho vinte – commenta il capitato della Orlando Pallamano Haenna Giovanni Rosso – ma conquistare la prima vittoria nella massima serie con la squadra della mia città sta dando una emozione incredibile. Adesso dobbiamo pensare solo a lavorare e prepararci al meglio per il prossimo impegno».