Pallamano: slitta a domenica gara uno dei play out tra Orlando Haenna e Verdeazzurro Sassari

Si giocherà domenica e non come da programma sabato la gara uno dei play out del Campionato di Serie A Silver di Pallamano Maschile con la Orlando Pallamano Haenna impegnata in casa contro il Verdeazzurro Sassari. Sono previste il 3 maggio il ritorno a Sassari e il 10 maggio l’eventuale bella a Enna. La proclamazione dei 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco hanno infatti fatto slittare la gara a domenica con inizio sempre alle 18,30.

La Orlando Pallamano Haenna arriva a questo play out con il vantaggio di giocare una eventuale bella in casa avendo chiuso la Regular Season con 19 punti a fronte dei 17 dei sassaresi. Nell’ultimo turno disputato la Orlando Pallamano Haenna ha conquistato una tanto storica quanto importante vittoria casalinga contro il Trieste, mentre il Verdeazzurro Sassari ha battuto tra le mura amiche il Mascalucia.

Le due squadre arrivano a questo momento della stagione con un percorso pressochè speculare: la Orlando Pallamano Enna con 9 vittorie 1 pareggio e 12 sconfitte, il Verdeazzurro Sassari invece ha un bilancio di 8 vittorie 1 pareggio e 13 sconfitte. Le reti all’attivo per gli ennesi sono 603, 654 al passivo, mentre per il Sassari 647 segnate, 662 quelle subite.

Quindi un confronto che si prospetta all’insegna dell’assoluto equilibrio.

Il tecnico ennese Mario Gulino in questi giorni sta facendo lavorare con grande intensità tutto il gruppo. Notizie buone arrivano dall’infermeria svuotata e, quindi, anche l’esperto Giovanni Rosso sarà utilizzabile.

“Arriviamo a questo importate appuntamento con la consapevolezza di aver giocato un importante campionato – commenta il vice presidente della società ennese Luigi Savoca – anche se c’è sempre qualche rammarico con una squadra composta per lo più da giovani siamo ancora in corsa per la permanenza nel campionato Silver che, lo voglio ricordare, è il secondo più importante della pallamano maschile italiana. Adesso però siamo arrivati alle gare senza appello e quindi c’è la necessità di un contributo da parte di tutti come la tifoseria. Un appello a tutti gli sportivi ennesi di venire domenica al palazzetto dello sport di Enna bassa ad incitare e sostenere questi ragazzi che ne avranno sicuramente di bisogno”.