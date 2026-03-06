Pallamano, sfida al vertice: Orlando Haenna ospita la capolista Romagna Imola

PUBBLICITÀ

Sabato 7 marzo al Palazzetto dello sport di Enna bassa l’Orlando Pallamano Haenna ospita il Romagna Imola, capolista del girone B del campionato di Serie A Silver maschile. La squadra ennese segue in classifica a una sola lunghezza, rendendo la gara uno scontro diretto per le prime posizioni.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo una vittoria nell’ultimo turno: Romagna Imola ha superato in casa il Cus Palermo, mentre l’Haenna ha vinto sul campo del Sannio. All’andata il match in Romagna si era chiuso con la vittoria di Imola di una rete.

I dati stagionali evidenziano il confronto tra la migliore difesa del girone, quella del Romagna Imola (246 reti subite), e il secondo miglior attacco, quello dell’Haenna (371 reti segnate). Tra i marcatori, per la formazione ennese il riferimento è Alessio Corrias con 83 reti, mentre per Romagna Imola il miglior realizzatore è Alex Nemeth con 40 reti.

“Tutti i ragazzi sono consapevoli dell’importanza del confronto – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – e in queste due settimane si sono preparate con grande concentrazione. Adesso la parola spetta al campo che sarà come sempre il giudice imparziale. Il mio auspicio che sia prima di tutto una gara bella e corretta e che ci sia una degna cornice di pubblico. Il pubblico per noi rappresenta l’ottavo uomo in campo e potrebbe rivelarsi decisivo per l’eventuale conquista di un risultato importante”.