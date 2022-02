Pallamano: sconfitta sul campo del Lanzara per la Orlando Haenna

È arrivata la sconfitta sabato per l’Orlando Pallamano Haenna sul campo del Lanzara. Un match che ha visto gli ennesi sempre in partita con un risultato per certi versi in equilibrio per tutto il primo tempo. Andati al riposo in svantaggio di 4 reti (18-14), nel secondo tempo i padroni di casa sono riusciti a mantenere il vantaggio conquistando la vittoria con il punteggio finale di 33-29.

“Ci abbiamo provato con tutte le nostre energie ma obiettivamente i nostri avversari hanno qualcosa in più – ha commentato a fine gara il tecnico ennese Salvo Cardaci – e diverse soluzioni. Se poi ci mettiamo che il loro portiere spagnolo a detta di tutti è stato di gran lunga il migliore in campo ecco spiegata una sconfitta 33 a 29 che lascia un po’ di amarezza ma che dimostra che la squadra è in salute e già settimana prossima contro Girgenti proverà a tornare alla vittoria”.