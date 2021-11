Pallamano: sconfitta per l’Orlando Haenna contro il Fondi

Sconfitta casalinga per l’Orlando Pallamano Haenna che ieri ha perso contro il capolista Fondi per 25-31. Remissiva e timorosa nel primo tempo, più intraprendente nella prima parte della ripresa dove è riuscita recuperare uno svantaggio dal -9 al -2. Ma proprio in quel momento gli ospiti hanno ripreso nuovamente il largo per poi gestire il vantaggio sino al fischio finale.

“C’è un pizzico di amarezza, inutile negarlo – ammette il tecnico della Orlando Haenna Salvo Cardaci – abbiamo avuto la possibilità nel secondo tempo di rientrare in partita ma 5′ di caos in campo hanno permesso agli ospiti di operare il break vincente che Fondi ha mantenuto fino alla fine. Complimenti ai nostri avversari per le qualità dimostrate, ma un bravo va anche ai miei ragazzi che non hanno mai mollato”.

Prossimo turno per gli ennesi in trasferta sul campo dell’ostico Benevento.