Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna sul parquet del Ragusa

Il rammarico per il risultato, la consapevolezza di poter fare bene nell’arco del campionato. Questo lo stato d’animo che si vive all’interno dello spogliatoio della Pallamano Haenna dopo la sconfitta per 26-23 sul campo del Ragusa nella prima giornata del Campionato di Serie A2 di Pallamano Maschile.

Ben otto gli atleti che sono andati in rete. Migliore marcatore il giovane licatese Davide Munda con 6 reti seguito da Daniel Serravalle con 5. Ma non di meno Alessio Florio, Michele Castronovo con 3.

“Non possiamo nascondere il rammarico per l’esito del risultato finale – ha commentato il dirigente della Pallamano Haenna Enzo Arena – ma tutto questo è stato messo in preventivo. Quando decidi di affidarti ai giovani sai che il loro percorso di crescita è a medio lungo termine con prestazioni diverse. Ma per la società va benissimo così. Il lavoro paga sempre e siamo convinti che con il tempo giusto questo gruppo si prenderà tante soddisfazioni”.