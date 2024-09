Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna sul campo del Romagna Imola

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ha perso 34-29 sul campo del Romagna Imola. I gialloverdi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 13-15.

“Tanto rammarico per questa battuta d’arresto – commenta il dg Luigi Savoca – abbiamo avuto diverse volte la possibilità di poter allungare ma non abbiamo saputo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Ad ogni modo non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo un organico che tra quelli con l’età media più bassa del torneo. E quando dai fiducia ai giovani devi saper accettare gioie e dolori”.