Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna sul campo del Lanzara

Un primo tempo positivo, un secondo tutto da dimenticare con la conseguente sconfitta finale. E’ il bilancio dei 60’ della gara della Orlando Pallamano Haenna che con il punteggio di 38-29 ha perso sul campo del Lanzara.

La Orlando Pallamano Haenna con questa sconfitta rimane sempre nelle posizioni di rincalzo della graduatoria. E adesso diventa sempre più fondamentale conquistare i 2 punti la prossima settimana in casa contro il Cologne.

“E’ inutile negarlo non è un momento facile quello che stiamo attraversando – commenta il vice presidente della società ennese Luigi Savoca – ma proprio in questi momenti c’è la necessità di trovare serenità, stare tutti uniti e concentrarci per il prossimo impegno. Abbiamo dimostrato che quando giochiamo secondo le nostre potenzialità come è stata la scorsa settimana in casa contro il Belluno siamo nelle condizioni di poterci giocare la gara a la pari contro chiunque. Esortiamo anche il pubblico a venirci a dare il suo sostegno perchè in questo momento sarebbe molto importante”.