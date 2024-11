Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna sul campo del Campus Italia

PUBBLICITÀ

Sconfitta per la Orlando Pallamano Haenna sul campo del Campus Italia per 32-24. I gialloverdi di fatto non sono mai entrati in partita e già alla fine del primo tempo erano sotto di 6 reti. Anche nella ripresa la musica non cambiava e così i giovanissimi talenti allenati da Settimio Massotti prendevano il largo arrivando anche a +11. Così per la Orlando Pallamano Haenna arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Adesso per i gialloverdi altra trasferta sabato prossimo questa volta a Molteno. I lombardi in classifica hanno 9 punti contro i 7 degli ennesi.

“Non possiamo nascondere il fatto che contro il Campus abbiamo giocato molto al di sotto delle aspettative – commenta il ds Enzo Arena – ma ci può anche stare. Ma adesso però ci attendiamo un pronto riscatto contro il Molteno, sopratutto sul piano caratteriale. Poi in campo che vinca il migliore”.