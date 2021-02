Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna contro la capolista Noci

Una sconfitta messa in preventivo ma che al termine dei 60’ lascia un pizzico di amaro in bocca quella subita ieri per 29-21 dalla Orlando Pallamano Haenna sul parquet del Noci nella seconda giornata del Girone C del Campionato di Serie A2 di pallamano maschile.

“Sapevamo che era una gara dove partivamo con il pronostico chiuso – commenta il tecnico ennese Luca Giummulè – ma i miei ragazzi però non sono entrati in campo già rassegnati ed anzi hanno dato tutto per cercare di conquistare il risultato di prestigio. Alla fine ha vinto la formazione più forte. Per noi invece un utile test per il prosieguo del torneo ed in particolare per il prossimo turno casalingo contro il Benevento”.