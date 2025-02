Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna contro il Cologne

PUBBLICITÀ

Sconfitta per la Orlando Pallamano Haenna, che sabato ha perso in casa per 33-28 contro il Cologne. La classifica rimane sempre preoccupante per la squadra ennese.

I gialloverdi, nel prossimo turno, saranno impegnati a Sassari contro il Verdeazzurro Sassari.

“Non possiamo non ammettere che abbiamo giocato veramente male – ha commentato il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – quello che non ci riusciamo a spiegare sono i tanti errori sottoporta a tu per tu con il portiere. Non è detto che avremmo vinto ma sicuramente la partita sarebbe stata giocata in un altro modo. Adesso dobbiamo solamente rimanere tranquilli e cercare di trovare la giusta serenità e concentrazione per il confronto a Sassari contro il Verdeazzurro”.