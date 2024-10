Pallamano: sconfitta per la Orlando Haenna a Belluno

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna è uscita sconfitta sabato scorso nel match contro Belluno, con il risultato di 25-20 in favore dei veneti. I gialloverdi per tutto l’arco dell’incontro hanno dovuto sempre rincorrere nel risultato gli avversari.

“Un vero peccato – commenta il dg ennese Luigi Savoca – indubbiamente non abbiamo giocato secondo le nostre reali potenzialità. Ma ad ogni modo va bene lo stesso. Il nostro gruppo composto per la quasi totalità di giovani acquisisce sempre più esperienza e questo ci rende fiduciosi per il futuro. Adesso però pensiamo immediatamente al prossimo incontro casalingo contro il Lanzara che diventa un vero scontro diretto per la salvezza”.