Pallamano: sconfitta casalinga per l’Orlando Haenna contro il Lanzara

Sconfitta difficile da digerire per la Orlando Pallamano Haenna che, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa ancora chiuso ai tifosi, ha perso 32 a 30 contro i salernitani del Lanzara. Gara a inseguimento, con gli ennesi in svantaggio al riposo di tre reti (14 a 17). Trascinati dalle parate dello spagnolo Gonzales e dalle reti del croato Vulic, nella ripresa, ancora un break degli ospiti che si portavano sul +6. Time out dei locali che, grazie a un cambio di difesa, riagganciavano il Lanzara avendo più volte l’opportunità di andare a segno e capovolgere definitivamente l’esito del match. Ma nei minuti finali il sorpasso degli ospiti.

“Non amo discutere le direzioni arbitrali e non lo farò nemmeno stavolta avendo molto rispetto per loro – sottolinea il coach ennese Salvo Cardaci – inutile negare che c’è tanta amarezza in noi perché ci siamo resi conto che i pur forti avversari potevamo batterli con qualche errore sotto porta in meno. Se aggiungiamo che il miglior giocatore in campo è stato l’esperto portiere salernitano, credo abbiamo detto quasi tutto”.

Nelle file ennesi da evidenziare la prova dell’evergreen Paolo Biondo e del diciottenne Cristian Guggino (top scorer del match). Adesso una settimana di sosta per tornare in campo sabato 13 novembre, ancora in casa, contro la Pallamano Girgenti.