Pallamano: sconfitta casalinga per la Orlando Haenna contro il Romagna Imola

Una sconfitta che lascia tanto rammarico quella casalinga di sabato scorso per 25-24 per la Orlando Pallamano Haenna contro il Romagna Imola.

I gialloverdi dopo una partenza negativa, dove sono andati anche sotto di 4 reti, sono riusciti a recuperare ed addirittura a chiudere il primo tempo in vantaggio di 2 reti. Nella ripresa gli ennesi si sono fatti recuperare e superare. E quando sembrava che i romagnoli si avviassero verso una facile vittoria ancora una volta un grande scatto di orgoglio ha portato gli ennesi a recuperare 3 reti in poco meno di 2 minuti. Ma l’ultima palla a 30” dalla fine non è stata gestita al meglio ed è arrivata la sconfitta.

Per la Orlando Pallamano Haenna la classifica rimane sempre difficile, ma c’è ancora da giocare quasi tutto il girone di ritorno.

“Purtroppo ancora una volta tanti complimenti ma non i punti – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – paghiamo ancora il fatto di non avere continuità nelle prestazioni ed abbiamo pause che poi le paghiamo nell’arco dell’intera partita. Ma abbiamo tutte le qualità tecniche e caratteriali per poter recuperare”.