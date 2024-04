Pallamano: sconfitta casalinga per la Orlando Haenna con il Cologne

PUBBLICITÀ

Sconfitta casalinga sabato per la Orlando Pallamano Haenna per 31-27 contro i bresciani del Cologne. Ci sono ancora 2 gare da disputare per poter migliorare ulteriormente la classifica in modo da avere una posizione migliore nella griglia dei play off.

In tribuna era presente il main sponsor della società Francesco Orlando, venuto appositamente da Brescia per inaugurare il suo store a Enna bassa ma anche per vedere una gara della squadra che sostiene e dove lui ha giocato da giovanissimo.

“Non possiamo non essere contrariati per questa prestazione – commenta il dg della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – se è vero che affrontavamo una ottima squadra è anche vero che quando sbagli non meno di 10 palle goal a tu per tu con il portiere voglio capire come potremmo accampare scuse. C’è bisogno di rimanere concentrati in questa fare finale di campionato e per quello che abbiamo visto sabato non lo siamo. Adesso prepariamoci per la trasferta di Chieti dove dobbiamo cercare punti contro il Campus Italia”.