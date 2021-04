Pallamano: sconfitta casalinga per la Orlando Haenna

Una sconfitta figlia di una prestazione non certo “limpida” quella casalinga della Orlando Pallamano Haenna che ieri è stata battuta dal Giovinetto Petrosino per 29-32. Una gara giocata a ritmi elevati e agonisticamente intensa, ma nello stesso tempo molto corretta, che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto all’insegna del perfetto equilibrio per i primi 20’. Dopodichè gli ospiti hanno operato un break di 3 reti che hanno poi gestito per tutta la restante parte della gara chiudendo il primo tempo in vantaggio per 16-19 ed in certi momenti del secondo, allungando sino a +5. I padroni di casa hanno tentato un disperato recupero arrivando anche a sole 2 reti di scarto. Ma non oltre.

Con una eventuale vittoria gli ennesi avrebbero virtualmente festeggiato la salvezza mentre invece adesso dovranno conquistare ancora dei punti, anche se la penultima posizione (quella che decreta la seconda retrocessione) è distante 4 punti.

“Un pero peccato perché era una gara alla nostra portata – ha commentato il tecnico ennese Luca Giummulè – ma abbiamo sbagliato tantissimo sottoporta ed alla lunga questi errori si pagano. Adesso buttiamoci alle spalle questa non certo bella prestazione ed iniziamo a pensare sin da lunedì al prossimo turno dove saremo impegnati in trasferta contro il Cus Palermo”.