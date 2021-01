Pallamano: sconfitta a Mascalucia per la Orlando Haenna

Una sconfitta dallo scarto di reti che sicuramente non ci si aspettava per la Orlando Pallamano Haenna che sabato 30 gennaio ha perso sul campo del Mascalucia per 32-27. Gli ennesi in pratica, tranne che per i primi 10’, non sono mai stati in partita e i padroni di casa dopo 600 secondi avevano già preso un margine di reti di vantaggio che ha poi consentito loro di poter gestire senza problemi la gara. Adesso per la Orlando Pallamano Haenna una settimana molto importante e di grande concentrazione nella preparazione del prossimo turno interno contro l’Alcamo avanti di 1 punto in classifica rispetto agli ennesi e che nell’ultima giornata disputata ha perso in casa per 33-27 contro il Cus Palermo.

“Quando hai una squadra con tanti giovani in organico le prestazioni negative sul piano del punteggio le devi sempre mettere in conto – ha commentato il dirigente Luigi Savoca – ma sinceramente contro il Mascalucia sul piano della concentrazione abbiamo giocato molto al di sotto di quello che realmente possiamo fare. Non ci resta che fare tesoro degli errori commessi e guardare avanti”.